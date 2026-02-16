Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 203 auf 220 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für 2025 und auch der Ausblick auf 2026 seien weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, und hätten die zuvor starken Aktien der Dänen nicht weiter angeschoben, schrieb Ajay Patel am Montagabend. Er ist aber optimistisch hinsichtlich weiterer Margenausweitung und steigender Ausschüttungen an die Anleger./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
220.00 DKK
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
20.67 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
155.95 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ajay Patel
KGV*:
-
