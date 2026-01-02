Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
22.62CHF
1.08CHF
5.00 %
13:35:19
BRXC
05.01.2026 12:20:09
Vestas Wind Systems A-S Buy
Vestas Wind Systems A-S
22.62 CHF 5.00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 184 auf 200 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Lucas Ferhani geht von einem starken Endspurt des Windturbinenherstellers im vierten Quartal aus. Der Auftragsbestand lasse sich bis 2027 gut voraussehen, schrieb er am Montag./rob/ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 06:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 06:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
200.00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.84 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
178.65 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
31.12.25
|Analysten sehen bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
30.11.25
|November 2025: Experten empfehlen Vestas Wind Systems A-S-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
31.10.25
|Oktober 2025: So schätzen Experten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
30.09.25
|September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie (finanzen.net)
|
31.08.25
|Vestas Wind Systems A-S-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
13.08.25
|Vestas-Aktie steigt dennoch deutlich: Kundenzurückhaltung wegen US-Politik - Umsatz und operatives Ergebnis unter den Erwartungen (AWP)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|12:20
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|22.62
|5.00%
