Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 184 auf 200 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Lucas Ferhani geht von einem starken Endspurt des Windturbinenherstellers im vierten Quartal aus. Der Auftragsbestand lasse sich bis 2027 gut voraussehen, schrieb er am Montag./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 06:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 06:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



