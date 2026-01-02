Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

Vestas Wind Systems A-S Buy

Vestas Wind Systems A-S
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 184 auf 200 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Lucas Ferhani geht von einem starken Endspurt des Windturbinenherstellers im vierten Quartal aus. Der Auftragsbestand lasse sich bis 2027 gut voraussehen, schrieb er am Montag./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 06:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 06:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
200.00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23.84 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
178.65 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:20 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
02.01.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
11.12.25 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
04.12.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
