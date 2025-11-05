Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

18.44
CHF
1.71
CHF
10.23 %
10:45:53
BRXC
05.11.2025 11:10:58

Vestas Wind Systems A-S Buy

Vestas Wind Systems A-S
18.44 CHF 10.23%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen mit einem Kursziel von 160 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Supriya Subramanian lobte am Mittwochmorgen die starke Profitabilität bei Windkraftanlagen auf Land. Die Jahresziele seien gemessen am Mittelpunkt unverändert./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
160.00 DKK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19.95 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
130.70 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Supriya Subramanian 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

