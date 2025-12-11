Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Vestas Wind Systems A-S Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen belassen. Europäische Energieunternehmen hätten 2026 viel zu bieten, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verwies auf den eingepreisten Branchenabschlag, erwartete jährliche Gewinnsteigerungen und höhere Dividendenrenditen. Die Expertin favorisiert Stromnetzbetreiber, sieht aber auch Chancen im Bereich der Erneuerbaren Energien, wobei sie explizit EDP Renováveis, RWE und Engie erwähnte./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
195.00 DKK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
22.68 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
167.25 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
30.11.25
|November 2025: Experten empfehlen Vestas Wind Systems A-S-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
31.10.25
|Oktober 2025: So schätzen Experten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
30.09.25
|September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie (finanzen.net)
|
31.08.25
|Vestas Wind Systems A-S-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
13.08.25
|Vestas-Aktie steigt dennoch deutlich: Kundenzurückhaltung wegen US-Politik - Umsatz und operatives Ergebnis unter den Erwartungen (AWP)
|
12.08.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|13:49
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|13.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:49
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|13.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:49
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|13.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Verkaufen
|DZ BANK
|04.12.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.05.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|20.94
|-0.40%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:47
|
DZ BANK
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|14:42
|
Deutsche Bank AG
TUI Buy
|14:42
|
Jefferies & Company Inc.
Boeing Buy
|14:41
|
Deutsche Bank AG
E.ON Buy
|14:40
|
Deutsche Bank AG
Siemens Energy Buy
|14:38
|
Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom Buy
|14:38
|
Deutsche Bank AG
Vodafone Group Buy