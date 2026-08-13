United Parcel Service Aktie News: United Parcel Service am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 104,92 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'813 Punkten notiert. Der Kurs der United Parcel Service-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 105,01 USD zu. Bei 104,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der United Parcel Service-Aktie belief sich zuletzt auf 99'027 Aktien.

Am 13.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,40 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Parcel Service-Aktie somit 14,28 Prozent niedriger. Am 15.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 82,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der United Parcel Service-Aktie liegt somit 27,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 6,56 USD an United Parcel Service-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,56 USD aus. United Parcel Service veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. United Parcel Service hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,51 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.85 Mrd. USD – ein Plus von 7,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Parcel Service 21.22 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können United Parcel Service-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass United Parcel Service im Jahr 2026 7,18 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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