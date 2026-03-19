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United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031

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20.03.2026 12:49:51

United Internet Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat United Internet nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 31,80 Euro auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Internet- und Telekomkonzerns seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Polo Tang am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 entspreche den Erwartungen./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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