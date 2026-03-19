United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
24.62CHF
1.04CHF
4.41 %
14:26:43
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
20.03.2026 12:49:51
United Internet Buy
United Internet
24.83 CHF 2.93%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat United Internet nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 31,80 Euro auf "Buy" belassen. Die Kennziffern des Internet- und Telekomkonzerns seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Polo Tang am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 entspreche den Erwartungen./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Buy
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
31.80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.38 €
|
Abst. Kursziel*:
16.14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.23%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu United Internet AG
|
19.03.26
|TecDAX aktuell: TecDAX fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
19.03.26
|Schwacher Handel: MDAX bricht zum Handelsende ein (finanzen.ch)
|
19.03.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
19.03.26