1&1 Aktie 868900 / DE0005545503
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Zahlen präsentiert
|
06.08.2026 13:15:00
United-Internet-Tochter 1&1 steigert Umsatz und Gewinn - Prognose bestätigt: Aktie legt zu
Der zu United Internet gehörende Telekommunikationsanbieter 1&1 hat im ersten Halbjahr trotz gesunkener Kundenzahl Umsatz und Gewinn gesteigert.
An seiner Prognose für 2026 und darüber hinaus hält der Konzern fest. Die Zahl der Kundenverträge sank im ersten Halbjahr wie erwartet um 140.000 auf 16,18 Millionen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Montabaur mitteilte. Als Hauptgrund nannte 1&1 die Neuausrichtung des Discount-Tarifangebots Anfang April, durch die sich die Zahl der Mobilfunkverträge deutlich verringerte. Im kleineren Breitbandgeschäft gewann 1&1 hingegen neue Kunden.
Umsatz und Ebitda legen zu
Der Umsatz der ersten sechs Monate stieg im Jahresvergleich um 1,6 Prozent auf rund 2,3 Milliarden Euro und damit etwa so stark wie am Markt erwartet. Dabei lag der Service-Umsatz mit rund 1,8 Milliarden Euro gut ein Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wuchs um gut fünf Prozent auf 383 Millionen Euro.
Verlust im Netzgeschäft deutlich reduziert
Zurückzuführen ist dies auf einen deutlich niedrigeren Verlust im Segment Enterprises & Networks, in dem 1&1 Kosten für den Ausbau und Betrieb des Mobilfunk- und Glasfasernetzes verbucht. Analysten hatten hier im Mittel etwas mehr auf dem Zettel. Je Aktie verdiente 1&1 wegen geringerer Abschreibungen mit 17 Cent und damit 13 Cent mehr als ein Jahr zuvor.
Auf XETRA geht es für die 1&1-Aktie zwischenzeitlich 2,56 Prozent auf 19,26 Euro nach oben.
MONTABAUR (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu 1&1 AG
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
06.08.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX klettert nachmittags (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
|
06.08.26
|EQS-News: 1&1 mit Halbjahreszahlen, Prognose 2026 bestätigt (EQS Group)
|
06.08.26
|EQS-News: 1&1 reports half-year results, forecast for 2026 confirmed (EQS Group)
|
05.08.26
|Freundlicher Handel: SDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX beendet den Dienstagshandel im Plus (finanzen.ch)