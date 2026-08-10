United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
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10.08.2026 10:02:24
TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Internet von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in United Internet-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das United Internet-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die United Internet-Anteile bei 16.00 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die United Internet-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6.250 Anteilen. Die gehaltenen United Internet-Anteile wären am 07.08.2026 149.38 EUR wert, da der Schlussstand 23.90 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 49.38 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte United Internet einen Börsenwert von 4.13 Mrd. Euro. Das United Internet-Papier wurde am 23.03.1998 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die United Internet-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 12.27 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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