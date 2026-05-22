United Internet 23.64 CHF -1.82% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für United Internet von 31 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit einer Beteiligung von 86 Prozent an 1&1 und 64 Prozent an Ionos sei United Internet vor allem eine Story dieser zwei Unternehmen, schrieb Nizla Naizer am Freitag. Das Portfolio sollte gute Ergebnisse hervorbringen. Naizer vereinfachte nun ihr Bewertungsmodell für United Internet mit Blick auf den Verkauf von Versatel an 1&1./rob/ajx/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 08:07 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.