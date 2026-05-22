United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
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United Internet Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für United Internet von 31 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit einer Beteiligung von 86 Prozent an 1&1 und 64 Prozent an Ionos sei United Internet vor allem eine Story dieser zwei Unternehmen, schrieb Nizla Naizer am Freitag. Das Portfolio sollte gute Ergebnisse hervorbringen. Naizer vereinfachte nun ihr Bewertungsmodell für United Internet mit Blick auf den Verkauf von Versatel an 1&1./rob/ajx/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Buy
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25.78 €
|
Abst. Kursziel*:
31.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.77%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
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