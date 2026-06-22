United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
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United Internet Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 27 auf 28 Euro aufgestockt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Ganesha Nagesha sieht nicht nur eine Besserung der Fundamentaldaten, sondern auch eine unterschätzte Konsolidierungsfantasie, vor allem bei der Mobilfunktochter 1&1. Im Optimalfall seien bei den Aktien sogar 40 Euro drin, wie es in der Empfehlung vom Mittwoch heißt. /ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Overweight
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
24.68 €
|
Abst. Kursziel*:
13.45%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
24.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.70%
|
Analyst Name::
Ganesha Nagesha
|
KGV*:
-
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