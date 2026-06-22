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United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031

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24.06.2026 08:16:36

United Internet Overweight

United Internet
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 27 auf 28 Euro aufgestockt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analyst Ganesha Nagesha sieht nicht nur eine Besserung der Fundamentaldaten, sondern auch eine unterschätzte Konsolidierungsfantasie, vor allem bei der Mobilfunktochter 1&1. Im Optimalfall seien bei den Aktien sogar 40 Euro drin, wie es in der Empfehlung vom Mittwoch heißt. /ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 05:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: United Internet AG Overweight
Unternehmen:
United Internet AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
24.68 € 		Abst. Kursziel*:
13.45%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
24.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.70%
Analyst Name::
Ganesha Nagesha 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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