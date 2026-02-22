Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Anzeige

Am 21.02.2021 lag der Kurs von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0.1625 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in POL investiert hätte, befänden sich nun 61’541.28 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’786.97 USD, da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 21.02.2026 auf 0.1103 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 32.13 Prozent.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte POL am 11.02.2026 bei 0.088865 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 02.03.2025 bei 0.3035 USD.

Redaktion finanzen.net