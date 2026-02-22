Wie viel Verlust ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Anzeige

Worldcoin kostete am 21.02.2025 1.180 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in WLD investiert hat, hat nun 8’476.01 Worldcoin im Depot. Da sich der Kurs von WLD-USD gestern auf 0.3874 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’283.86 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 3’283.86 USD, was einer negativen Performance von 67.16 Prozent entspricht.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Worldcoin am 05.02.2026 bei 0.3458 USD. Am 09.09.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1.939 USD.

Redaktion finanzen.net