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FTSE 100-Performance 28.07.2026 12:26:14

Dienstagshandel in London: Börsianer lassen FTSE 100 mittags steigen

Dienstagshandel in London: Börsianer lassen FTSE 100 mittags steigen

Der FTSE 100 performt aktuell positiv.

NatWest Group
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Um 12:09 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0.60 Prozent aufwärts auf 10’846.60 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3.203 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.001 Prozent auf 10’781.87 Punkte an der Kurstafel, nach 10’781.75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 10’856.51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10’770.29 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 10’508.02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10’332.79 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, lag der FTSE 100 bei 9’081.44 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.00 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’934.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Unilever (+ 6.76 Prozent auf 49.40 GBP), Admiral Group (+ 3.96 Prozent auf 37.32 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 3.42 Prozent auf 108.70 USD), RELX (+ 3.39 Prozent auf 27.73 GBP) und Reckitt Benckiser Group (+ 2.98 Prozent auf 51.76 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Barclays (-4.88 Prozent auf 5.05 GBP), Games Workshop Group (-2.77 Prozent auf 196.60 GBP), Bank of Georgia Group (-2.72 Prozent auf 114.50 GBP), Prudential (-1.24 Prozent auf 10.76 GBP) und NatWest Group (-1.03 Prozent auf 6.74 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 35’815’049 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 311.969 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 14.84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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