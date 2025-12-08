Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
43.90CHF
-0.52CHF
-1.18 %
08:46:44
BRXC
09.12.2025 10:54:37
Unilever Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" belassen. Nach der Abspaltung des Eiskremgeschäfts sei 2026 das Jahr, in dem Unilever Volumenwachstum unter Beweis stellen müsse, schrieb Warren Ackerman am Dienstag. In Indien sollte es deutlich besser laufen und in den USA dürfte sich das Unternehmen weiter besser entwickeln als der Gesamtmarkt./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 04:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 04:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 04:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
48.24 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
41.60 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
|10:54
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10:27
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|06:57
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
