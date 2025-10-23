Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
49.92CHF
0.68CHF
1.37 %
23.10.2025
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.10.2025 07:35:09
Unilever Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Celine Pannuti rechnet mit einer Verbesserung der Volumina im vierten Quartal und ins Jahr 2026 hinein, wie sie am Freitag nach dem Quartalsbericht des Konsumgüterherstellers schrieb./rob/ajx/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:25 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
54.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
46.85 £
|
Abst. Kursziel*:
15.26%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46.85 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.26%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Unilever plc
|
23.10.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Unilever Aktie News: Unilever gewinnt am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
23.10.25
|STOXX-Handel: STOXX 50 am Donnerstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
23.10.25