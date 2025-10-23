Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78

23.10.2025
24.10.2025 07:35:09

Unilever Overweight

Unilever
49.92 CHF 1.37%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Celine Pannuti rechnet mit einer Verbesserung der Volumina im vierten Quartal und ins Jahr 2026 hinein, wie sie am Freitag nach dem Quartalsbericht des Konsumgüterherstellers schrieb./rob/ajx/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:25 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
54.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
46.85 £ 		Abst. Kursziel*:
15.26%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
46.85 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
15.26%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

