SCHOTT Pharma 13.92 CHF -2.44% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma von 25,70 auf 25,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pharmazulieferer habe einen soliden Start ins Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es blieben aber Unsicherheiten hinsichtlich der Endnachfrage nach GLP1-Abnehmspritzen sowie nach Impfstoffen./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.