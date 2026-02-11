SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SCHOTT Pharma Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma von 25,70 auf 25,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pharmazulieferer habe einen soliden Start ins Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es blieben aber Unsicherheiten hinsichtlich der Endnachfrage nach GLP1-Abnehmspritzen sowie nach Impfstoffen./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
25.90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15.24 €
|
Abst. Kursziel*:
69.95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
69.28%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
|
12:29
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Donnerstagmittag südwärts (finanzen.ch)
|
11:34
|EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Dr. Torsten Derr, Kauf (EQS Group)
|
11:34
|EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Dr. Torsten Derr, buy (EQS Group)
|
09:29
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Donnerstagvormittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
09:28