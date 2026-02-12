Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Globaler Wettlauf 12.02.2026 03:45:24

NVIDIA-Aktie im Blick: US-Kongress soll Quanteninitiative verlängern

NVIDIA-Aktie im Blick: US-Kongress soll Quanteninitiative verlängern

Um die technologische Führungsrolle der USA auf dem Gebiet zu sichern, drängt der Chiphersteller NVIDIA die US-Politik zu einer Erneuerung der "National Quantum Initiative" (NQI).

• USA streben Führungsrolle bei Quantentechnologie an
• NVIDIA setzt sich für verstärktes staatliches Engagement ein
• CEO Jensen Huang wandelt sich vom Skeptiker zum Optimisten

Lange galt NVIDIA-Chef Jensen Huang als Skeptiker, was die Marktreife von Quantencomputern angeht. Doch das Blatt hat sich gewendet und nun hat sich der US-Konzern angesichts einer rasanten technologischen Beschleunigung sogar offiziell für eine Neuausrichtung und Verlängerung der National Quantum Initiative ausgesprochen. Die ursprüngliche Initiative aus dem Jahr 2018 habe zwar die Forschung beschleunigt, müsse laut einem Blogbeitrag von NVIDIAs Vizepräsidentin für angewandte Forschung, Krysta Svore, weiterentwickelt werden. Im Fokus stehe dabei der Übergang von der reinen Grundlagenforschung hin zu einer systemweiten Implementierung und hybriden Infrastrukturen.

Vom Skeptiker zum Antreiber

Besonders bemerkenswert ist dieser Vorstoss vor dem Hintergrund der Historie von Konzernchef Jensen Huang. Noch im Januar 2025 hatte Huang erhebliche Zweifel an der zeitnahen Nutzbarkeit der Technologie geäussert und damit Kursverluste bei spezialisierten Quanten-Aktien wie D-Wave Quantum oder IonQ ausgelöst. Damals prognostizierte er eine Zeitspanne von etwa 20 Jahren bis zu sehr nützlichen Anwendungen.

Doch diese defensive Haltung gehört der Vergangenheit an. Huang vollzog eine radikale Kehrtwende und bezeichnet die aktuelle Phase nun als "Wendepunkt". Er räumte öffentlich ein, falsch gelegen zu haben, und zeigte sich beeindruckt vom Fortschritt der Branche. "Quantencomputing erreicht einen Wendepunkt", betonte er im Juni auf der NVIDIA-GTC-Konferenz in Paris.

Integration von KI und Quantentechnologie

NVIDIAs Argumentation für eine Gesetzeserneuerung basiert massgeblich auf der engen Verzahnung mit Künstlicher Intelligenz. In dem offiziellen Blogpost von Krysta Svore erklärt das Unternehmen: "In Verbindung mit künstlicher Intelligenz wird das Quantencomputing die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, die nationale Sicherheit und die wissenschaftliche Führungsrolle dieses Jahrhunderts bestimmen."

Aufgrund dessen drängt NVIDIA nun den US-Kongress, die NQI zu reautorisieren, um die Führungsposition der USA über das KI-Zeitalter hinaus zu sichern. So ist am Ende des Blog-Beitrags zu lesen: "Die Wiederbevollmächtigung der Nationalen Quanteninitiative ist der Weg, wie die USA ihre Führungsposition in Forschung und KI in einen dauerhaften Vorteil umwandeln und sicherstellen können, dass sie auch über das Zeitalter der KI hinaus führend bleiben. Wir fordern den Kongress auf, die Wiedererteilung der Genehmigung zu einer Priorität zu machen."

NVIDIA positioniert sich als Schnittstelle

Für NVIDIA selbst ist dieser Vorstoss auch ein strategisches Investment in die eigene Infrastruktur. Mit Technologien wie CUDA-Q bietet das Unternehmen bereits eine Plattform an, die es Entwicklern ermöglicht, Quantenprozessoren (QPUs) und Grafikprozessoren (GPUs) in einem hybriden System zu programmieren, wie das Unternehmen in seinem Blog ausführt. Damit positioniert sich der Konzern als unverzichtbare Schnittstelle in einer Zukunft, in der klassische Supercomputer und Quantensysteme zu einer Einheit verschmelzen.

Aktuelle Gesetzesinitiativen: Fokus auf Anwendungen und Sicherheit

Die National Quantum Initiative wurde im Dezember 2018 durch den National Quantum Initiative Act (NQIA) ins Leben gerufen, um eine koordinierte Bundesstrategie zur Beschleunigung von Quantenforschung und -entwicklung (F&E) zu etablieren. Da die ursprünglichen Finanzierungsermächtigungen für einige Programme im September 2023 ausliefen, wird derzeit mit Hochdruck an einer Erneuerung gearbeitet.

Der im Januar 2026 im Senat eingebrachte National Quantum Initiative Reauthorization Act sieht vor, das Programm um weitere fünf Jahre bis Dezember 2034 zu verlängern, wie aus einer Mitteilung des U.S. Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation hervorgeht. Der neue Gesetzesentwurf markiert einen strategischen Schwenk: Während der Fokus bisher auf der Grundlagenforschung lag, zielt die Neufassung darauf ab, den Übergang zu praktischen, kommerziellen Anwendungen zu beschleunigen - beispielsweise durch die Einbindung der NASA für Quantenkommunikation im Weltraum und die Stärkung der Resilienz von Lieferketten.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com,Poetra.RH / Shutterstock.com,Konstantin Savusia / Shutterstock.com
