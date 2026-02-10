Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4

8.67
CHF
0.50
CHF
6.06 %
14:09:08
SWX
12.02.2026 13:07:36

ams-OSRAM Hold

ams-OSRAM
8.23 CHF -0.77%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,30 Franken belassen. Der Halbleiterindustrie-Zulieferer stehe vor einem schwierigen Jahr, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die längerfristigen Aussichten hätten sich aber verbessert./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 13:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

