ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
8.67CHF
0.50CHF
6.06 %
14:09:08
SWX
12.02.2026 13:07:36
ams-OSRAM Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,30 Franken belassen. Der Halbleiterindustrie-Zulieferer stehe vor einem schwierigen Jahr, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die längerfristigen Aussichten hätten sich aber verbessert./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 13:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ams-OSRAM AG Hold
|
Unternehmen:
ams-OSRAM AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
8.30 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
8.70 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-4.65%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
8.23 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.84%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
