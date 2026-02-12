Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Das Neugeschäft und die Marge des IT-Leasinganbieters hätten die Erwartungen im Vorjahr erfüllt, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Resümee zu jüngsten Eckdaten./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: grenke AG Buy
Unternehmen:
grenke AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
20.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
14.98 € 		Abst. Kursziel*:
33.51%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15.02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33.16%
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse