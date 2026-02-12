Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Carl Zeiss Meditec Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Umsatz sei etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Medizintechnik-Unternehmens habe die Konsensschätzung hingegen um satte 60 Prozent verfehlt. Der Experte betonte zudem, dass es noch immer keinen Jahresausblick des Unternehmens gebe./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Neutral
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
53.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
26.42 €
|
Abst. Kursziel*:
100.61%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
26.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
102.14%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.ch)
|
10:02
|TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch)
|
07:00