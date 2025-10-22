Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
49.24CHF
-0.26CHF
-0.53 %
22.10.2025
23.10.2025 11:40:48
Unilever Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Unilever nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 5050 Pence belassen. Das vergleichbare Wachstum des Konsumgüterkonzerns sei geringfügig besser als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu bleibe die Aktie attraktiv bewertet./gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
50.50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
47.14 £
|
Abst. Kursziel*:
7.14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
47.18 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.04%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Unilever plc
|
12:27
|STOXX-Handel: STOXX 50 am Donnerstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:50
|Unilever bestätigt Jahresausblick nach bereinigtem Umsatzplus im 3Q (Dow Jones)
|
09:29
|Unilever Aktie News: Unilever zieht am Donnerstagvormittag an (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Mittwochnachmittag ohne grosse Veränderung (finanzen.ch)
|
22.10.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Mittwochmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
21.10.25
|Unilever-Aktie im Minus: Verzögerung bei Magnum-Börsengang - wegen US-Shutdown (Dow Jones)
|
21.10.25
|Handel in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Unilever plc
|11:40
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|11:37
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10:04
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.24
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
