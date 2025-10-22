Unilever 49.24 CHF -0.53% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Unilever nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 5050 Pence belassen. Das vergleichbare Wachstum des Konsumgüterkonzerns sei geringfügig besser als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu bleibe die Aktie attraktiv bewertet./gl/ajx;

