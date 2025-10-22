Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Unilever Aktie

49.24
CHF
-0.26
CHF
-0.53 %
22.10.2025
BRXC
23.10.2025

Unilever Buy

Unilever
49.24 CHF -0.53%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Unilever nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 5050 Pence belassen. Das vergleichbare Wachstum des Konsumgüterkonzerns sei geringfügig besser als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu bleibe die Aktie attraktiv bewertet./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 08:21 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Buy
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
50.50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
47.14 £ 		Abst. Kursziel*:
7.14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
47.18 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
7.04%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

