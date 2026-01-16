UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
65.97CHF
-1.45CHF
-2.15 %
09:02:55
BRXC
19.01.2026 12:07:47
UniCredit Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 71,60 auf 79,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der italienischen Großbanken dürften insgesamt solide ausfallen, schrieb Paola Sabbione in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Der Anlegerfokus dürfte auf den Aussichten für 2026 und den mittelfristigen Geschäftszielen der Kreditinstitute liegen./edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 09:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
79.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
71.31 €
Abst. Kursziel*:
10.78%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
71.65 €
Abst. Kursziel aktuell:
10.26%
Analyst Name::
Paola Sabbione
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
16.01.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
15.01.26