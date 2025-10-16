UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
58.12CHF
-4.77CHF
-7.58 %
16.10.2025
BRXC
23.10.2025 12:03:06
UniCredit Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Unicredit auf "Hold" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die Quartalszahlen der Bank seien besser als erwartet ausgefallen, enthielten aber weder größere Überraschungen noch höhere Jahresziele, schrieb Giovanni Razzoli in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den jüngst veröffentlichte Zwischenbericht./gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Hold
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
64.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
62.05 €
|
Abst. Kursziel*:
3.14%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
62.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.40%
|
Analyst Name::
Giovanni Razzoli
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|12:03
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|11:58
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
