UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
UniCredit Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 88,90 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Paola Sabbione am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Unicredit habe im Schlussquartal 2025 mit dem Vorsteuergewinn die Erwartungen deutlich verfehlt./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
88.90 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
68.15 €
Abst. Kursziel*:
30.45%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
68.29 €
Abst. Kursziel aktuell:
30.18%
Analyst Name::
Paola Sabbione
KGV*:
-
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
09:29
|UniCredit Aktie News: UniCredit gewinnt am Vormittag an Fahrt (finanzen.ch)
09:28
|Dienstagshandel in Europa: Zum Handelsstart Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)
09.03.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Ende des Montagshandels (finanzen.ch)
09.03.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
09.03.26