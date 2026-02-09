UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
UniCredit Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 79 auf 88,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Neue geschäftliche Zielvorgaben der italienischen Großbank fußten auf Wachstum und Effizienz, schrieb Paola Sabbione am Montagabend. So könnte sich das Kreditbuch von 2025 bis 2028 um jährlich mehr als fünf Prozent ausweiten. Gleichzeitig sei die Bewertung der Aktien ansprechend./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 20:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
88.90 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
78.75 €
|
Abst. Kursziel*:
12.89%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
79.81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.39%
|
Analyst Name::
Paola Sabbione
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
09.02.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Börse Europa in Grün: Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
09.02.26