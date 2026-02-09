Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360

70.06
CHF
0.05
CHF
0.08 %
09:11:36
BRXC
UniCredit Overweight

UniCredit
70.07 CHF 0.09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 83 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee erhöhte am Dienstagabend nach den Quartalszahlen der Italiener ihre Gewinnschätzungen je Aktie für 2026 bis 2027 leicht und für 2028 etwas stärker./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 21:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 21:13 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

