UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
70.06CHF
0.05CHF
0.08 %
09:11:36
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.02.2026 22:25:30
UniCredit Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 83 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee erhöhte am Dienstagabend nach den Quartalszahlen der Italiener ihre Gewinnschätzungen je Aktie für 2026 bis 2027 leicht und für 2028 etwas stärker./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 21:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 21:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
87.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
76.87 €
|
Abst. Kursziel*:
13.18%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
77.03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.94%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
