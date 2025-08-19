|Kurse + Charts + Realtime
UniCredit Equal-weight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Unicredit von 64 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Branchenexperte Alvaro Serrano hob seine Kursziele für Europas Banken in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung im Schnitt um 6 Prozent an. Er ist optimistisch für die Entwicklung der Zinsergebnisse und sieht obendrein Bewertungsspielraum. Seine Favoriten sind ING, Lloyds, Santander und Societe Generale./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Equal-weight
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
Morgan Stanley
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Equal-weight
|
Kurs*:
66.51 €
|
Abst. Kursziel*:
11.26%
|
Rating update:
Equal-weight
|
Kurs aktuell:
65.97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.17%
|
Analyst Name::
Alvaro Serrano
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
12:26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt mittags im Minus (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 legt am Montagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag freundlich (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
|
01.09.25
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
29.08.25
|Aktien von UniCredit und Alpha Bank schwach: UniCredit verstärkt Präsenz im griechischen Bankensektor (Dow Jones)
Aktien in diesem Artikel
|UniCredit S.p.A.
|65.26
|5.12%
