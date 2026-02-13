UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
65.55CHF
-2.03CHF
-3.01 %
13:23:23
13.02.2026 12:16:59
UniCredit Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 85,70 auf 91,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Donnerstag an den jüngsten Quartalsbericht der Italiener an./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 11:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
91.70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73.35 €
|
Abst. Kursziel*:
25.02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.40%
|
Analyst Name::
Sofie Peterzens
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
12:29
|UniCredit Aktie News: UniCredit am Freitagmittag tiefer (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: STOXX 50 mittags im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
|
12.02.26
|UniCredit Aktie News: UniCredit am Nachmittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
12.02.26
|UniCredit Aktie News: UniCredit zeigt sich am Donnerstagvormittag fester (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Mittwochshandel im Minus (finanzen.ch)
|
11.02.26