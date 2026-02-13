UniCredit 65.62 CHF -2.91% Charts

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 85,70 auf 91,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Donnerstag an den jüngsten Quartalsbericht der Italiener an./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 11:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.