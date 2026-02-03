UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
35.51CHF
-1.58CHF
-4.26 %
12:04:42
04.02.2026 10:52:34
UBS Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 55 Franken auf "Buy" belassen. Mit dem Gewinn im vierten Quartal liege die Schweizer Bank 30 Prozent über der Erwartung, vor allem dank eines starken Investmentbankings und einer besseren Vermögensverwaltung als gedacht, schrieb Joseph Dickerson am Mittwoch nach den Zahlen./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
UBS
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
55.00 CHF
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
38.71 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
35.51 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Joseph Dickerson
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu UBS
11:29
|UBS-Aktie fällt dennoch: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen (AWP)
11:28
|UBS-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie (finanzen.ch)
09:30
|UBS-Analyse: Underweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie (finanzen.ch)
09:29
|UBS Aktie News: UBS am Mittwochvormittag leichter (finanzen.ch)
09:28
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
09:28
|Schwacher Handel: SPI schwächelt zum Handelsstart (finanzen.ch)
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
08:39
|UBS macht im vierten Quartal Milliardengewinn (AWP)
Analysen zu UBS
|10:52
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:39
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:39
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|08:13
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|35.48
|-4.35%
|10:52
Jefferies & Company Inc.
UBS Buy
|10:39
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Sartorius vz. Hold
|10:39
RBC Capital Markets
UBS Outperform
|10:38
Jefferies & Company Inc.
Santander Buy
|10:38
Warburg Research
PNE Buy
|10:38
Warburg Research
KSB Buy
|10:32
UBS AG
Novartis Neutral