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SPI-Entwicklung 19.03.2026 15:58:16

SPI-Handel aktuell: SPI zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter

SPI-Handel aktuell: SPI zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter

Der SPI gibt sich am Donnerstagnachmittag schwächer.

Banque Cantonale du Jura
94.81 CHF 6.41%
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Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 1.90 Prozent tiefer bei 17’466.44 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.367 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1.14 Prozent auf 17’601.92 Punkte an der Kurstafel, nach 17’804.22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 17’638.21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17’423.65 Punkten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der SPI bereits um 2.28 Prozent. Vor einem Monat, am 19.02.2026, wies der SPI 19’020.19 Punkte auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 19.12.2025, einen Wert von 18’088.46 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.03.2025, lag der SPI noch bei 17’263.34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 4.25 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 19’309.93 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 17’423.65 Zähler.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Addex Therapeutics (+ 14.21 Prozent auf 0.04 CHF), ASMALLWORLD (+ 4.31 Prozent auf 0.61 CHF), SHL Telemedicine (+ 2.88 Prozent auf 1.07 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 2.67 Prozent auf 96.00 CHF) und Ascom (+ 2.45 Prozent auf 5.02 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil MindMaze Therapeutics (-8.66 Prozent auf 0.44 CHF), Montana Aerospace (-7.65 Prozent auf 26.55 CHF), GAM (-6.61 Prozent auf 0.11 CHF), Private Equity (-6.45 Prozent auf 58.00 CHF) und Curatis (-6.38 Prozent auf 22.00 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’084’710 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 281.632 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr verzeichnet die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Kudelski-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79.95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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