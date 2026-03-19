Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|SPI-Entwicklung
|
19.03.2026 15:58:16
SPI-Handel aktuell: SPI zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter
Der SPI gibt sich am Donnerstagnachmittag schwächer.
Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 1.90 Prozent tiefer bei 17’466.44 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.367 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1.14 Prozent auf 17’601.92 Punkte an der Kurstafel, nach 17’804.22 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SPI bei 17’638.21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17’423.65 Punkten.
SPI-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verlor der SPI bereits um 2.28 Prozent. Vor einem Monat, am 19.02.2026, wies der SPI 19’020.19 Punkte auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 19.12.2025, einen Wert von 18’088.46 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.03.2025, lag der SPI noch bei 17’263.34 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 4.25 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 19’309.93 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 17’423.65 Zähler.
SPI-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Addex Therapeutics (+ 14.21 Prozent auf 0.04 CHF), ASMALLWORLD (+ 4.31 Prozent auf 0.61 CHF), SHL Telemedicine (+ 2.88 Prozent auf 1.07 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 2.67 Prozent auf 96.00 CHF) und Ascom (+ 2.45 Prozent auf 5.02 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil MindMaze Therapeutics (-8.66 Prozent auf 0.44 CHF), Montana Aerospace (-7.65 Prozent auf 26.55 CHF), GAM (-6.61 Prozent auf 0.11 CHF), Private Equity (-6.45 Prozent auf 58.00 CHF) und Curatis (-6.38 Prozent auf 22.00 CHF).
SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’084’710 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 281.632 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
SPI-Fundamentalkennzahlen
In diesem Jahr verzeichnet die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Kudelski-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79.95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Givaudan AG
|
15:58
|SPI-Handel aktuell: SPI zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Donnerstagmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Zürich: SPI legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Donnerstagvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
18.03.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittwochnachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
17.03.26
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
|06:59
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|11.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:59
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|11.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:59
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|11.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.
Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt
Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|17’466.44
|-1.90%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX mit Abschlägen -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen schlussendlich tiefrot
Der SMI und der deutsche Leitindex bewegen sich auf rotem Terrain. Die US-Börsen tendieren abwärts. Die Börsen in Fernost gingen am Donnerstag mit Verlusten in den Feierabend.