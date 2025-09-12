UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
UBS Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Franken belassen. Die Schweizer Großbank dürfte ein solides drittes Quartal verzeichnen, das den Weg für Kapitalrückzahlungen im Schlussviertel ebnet, schrieb Joseph Dickerson in einer am Montag vorliegenden Studie. Starke Kapitalmärkte, die Dynamik im asiatisch-pazifischen Raum und Margensteigerungen im US-Vermögensmanagement stützten das langfristige Aufwärtspotenzial./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
UBS
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
37.00 CHF
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
34.67 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
32.75 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
-
KGV*:
-
