15.09.2025 08:11:06

UBS Buy

UBS
32.75 CHF 1.35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Franken belassen. Die Schweizer Großbank dürfte ein solides drittes Quartal verzeichnen, das den Weg für Kapitalrückzahlungen im Schlussviertel ebnet, schrieb Joseph Dickerson in einer am Montag vorliegenden Studie. Starke Kapitalmärkte, die Dynamik im asiatisch-pazifischen Raum und Margensteigerungen im US-Vermögensmanagement stützten das langfristige Aufwärtspotenzial./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2025 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Buy
Unternehmen:
UBS
Jefferies & Company Inc.
37.00 CHF
Rating jetzt:
Buy
34.67 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32.75 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

