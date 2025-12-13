Schweizerische Nationalbank Aktie 131926 / CH0001319265
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Swissmem-Präsident
|
13.12.2025 08:24:00
SNB nominiert Martin Hirzel für den Bankrat
Im Bankrat der Schweizerischen Nationalbank (SNB) kündigt sich ein Wechsel an.
Die Wahl Hirzels soll anlässlich der SNB-Generalversammlung vom 24. April 2026 erfolgen, wie es weiter hiess. Er soll danach ab Anfang Mai das Amt für den Rest der Amtsperiode 2024 bis 2028 übernehmen.
Romeo Lacher wird hingegen aus dem Bankrat der SNB zurücktreten. Der langjährige Präsident der Julius Bär-Gruppe war 2021 in den SNB-Bankrat gewählt worden und amtete seither als dessen Vizepräsident. Zudem habe Lacher seit Beginn seiner Amtszeit als Vorsitzender des Entschädigungsausschusses sowie als Mitglied des Ernennungsausschusses gewirkt, hiess es.
mk/cf
Bern (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Schweizerische Nationalbank
|
12.12.25
|Schweizer Firmen ziehen wieder Investitionen aus dem Ausland ab (AWP)
|
11.12.25
|SNB stellt sich auf längere Phase der Null-Prozent-Zinsen ein (AWP)
|
11.12.25