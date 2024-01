NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,80 Euro belassen. Der positive Trend bei den Reiseausgaben britischer Verbraucher dürfte sich trotz der relativ pessimistischen Wirtschaftsaussichten für das Vereinigte Königreich im Jahr 2024 fortsetzen, schrieb Analyst Richard Clarke in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./edh/la;