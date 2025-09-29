TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
TUI Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui anlässlich der Übertragung von zwei Kreuzfahrtschiff-Bauslots an Tui Cruises auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Cristian Nedelcu zieht in einer am Montag vorliegenden Studie gemischte Rückschlüsse der Neuigkeiten. Positiv wirke die Entscheidung auf den kurzfristigen Free Cashflow und vielleicht auch auf die Dividendenstrategie, für die er im Dezember mit einer Entscheidung rechnet. Die Stärkung der Marke Tui Cruises mache es allerdings weniger wahrscheinlich, dass für die britische Kreuzfahrttochter Marella ein potenzieller Partner gesucht wird./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Neutral
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
9.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
7.88 €
|
Abst. Kursziel*:
14.21%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
7.91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.75%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TUI AG
|
09:28
|XETRA-Handel: MDAX beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:02
|EQS-Adhoc: TUI AG: TUI AG überträgt zwei Neubau-Slots an TUI Cruises und bekräftigt damit die strategische Neuausrichtung und langfristigen Wachstumsziele in UK und Nordeuropa (EQS Group)
|
09:02
|EQS-Adhoc: TUI AG: TUI AG transfers two newbuild slots to TUI Cruises reinforcing its strategic realignment and long-term growth ambitions in the UK and Northern Europe (EQS Group)
|
26.09.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start stärker (finanzen.ch)
|
25.09.25
|XETRA-Handel MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)