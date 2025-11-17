Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505

TUI
7.02 CHF -0.37%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Tui auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die vergangene Woche veröffentlichten, vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr seien durchwachsen ausgefallen, hätten aber eine positive Botschaft vermittelt, schrieb Andre Juillard in seinem am Montag vorliegenden Rückblick./gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Buy
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
11.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7.75 € 		Abst. Kursziel*:
41.86%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44.36%
Analyst Name::
Andre Juillard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse