TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
7.03CHF
-0.03CHF
-0.37 %
11:55:41
BRXC
17.11.2025 10:33:10
TUI Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Tui auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die vergangene Woche veröffentlichten, vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr seien durchwachsen ausgefallen, hätten aber eine positive Botschaft vermittelt, schrieb Andre Juillard in seinem am Montag vorliegenden Rückblick./gl/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Buy
Unternehmen:
TUI AG
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
11.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
7.75 €
Abst. Kursziel*:
41.86%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
7.62 €
Abst. Kursziel aktuell:
44.36%
Analyst Name::
Andre Juillard
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
|
|
