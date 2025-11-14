Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’609 -0.2%  SPI 17’340 -0.3%  Dow 47’123 -0.1%  DAX 23’669 -0.9%  Euro 0.9220 -0.1%  EStoxx50 5’653 -0.7%  Gold 4’073 -0.2%  Bitcoin 74’838 -0.3%  Dollar 0.7954 0.2%  Öl 64.3 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Rheinmetall345850
Top News
Tesla-Aktie im Blick: Wird das Cybercab nun doch Lenkrad und Pedale bekommen?
Deutsche Bank-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
Nach Insider-Verkäufen und Kommunikationsfehlern: DroneShield-Aktie erholt sich
Nach Insider-Verkäufen und Kommunikationsfehlern: DroneShield-Aktie erholt sich
Partners Group-Aktie schwächelt dennoch: Verwaltungsratspräsident peilt organisches Wachstum an
Suche...
eToro entdecken

Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

28.93
CHF
-0.50
CHF
-1.71 %
15:22:16
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.11.2025 15:18:30

Deutsche Bank Hold

Deutsche Bank
28.93 CHF -1.71%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Bank nach der Bekanntgabe von Mittelfristzielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die entscheidende Frage laute, welche internen Hebel die Bank realistischerweise betätigen könne, um die Profitabilität in Richtung ihres Ziels zu steigern und gleichzeitig die Kosten-Ertrags-Relation unter 60 Prozent zu senken, schrieb Joseph Dickerson in einer ersten Reaktion am Montag. Er verwies auf Maßnahmen, die unter der direkten Kontrolle des Managements stünden. Potenzielle fiskalische Rückenwindfaktoren sollten außer Acht gelassen werden, zumal die Wachstumsprognosen für Deutschland für 2026 bereits nach unten korrigiert würden./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Deutsche Bank

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Deutsche Bank-Kurs >5 >10 >20
Fallender Deutsche Bank-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Hold
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
33.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
31.28 € 		Abst. Kursziel*:
5.48%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
31.01 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.42%
Analyst Name::
Joseph Dickerson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse