Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
28.93CHF
-0.50CHF
-1.71 %
15:22:16
BRXC
17.11.2025 15:23:48
Deutsche Bank Outperform
Deutsche Bank
28.93 CHF -1.71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach der Bekanntgabe von Mittelfristzielen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Finanzziele seien wohl optimistischer als bislang am Markt erwartet, schrieb Anke Reingen am Montag./rob/la/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 09:11 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 09:11 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Outperform
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
31.28 €
|
Abst. Kursziel*:
24.66%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
31.01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.77%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
15:58
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
14:04
|Deutsche Bank lays out plan to become ‘European champion in banking’ (Financial Times)
|
12:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank büsst am Montagmittag ein (finanzen.ch)
|
09:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Vormittag stärker (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
