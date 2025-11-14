Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

28.93
CHF
-0.50
CHF
-1.71 %
15:22:16
BRXC
17.11.2025 15:23:48

Deutsche Bank Outperform

Deutsche Bank
28.93 CHF -1.71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach der Bekanntgabe von Mittelfristzielen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Finanzziele seien wohl optimistischer als bislang am Markt erwartet, schrieb Anke Reingen am Montag./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 09:11 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 09:11 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Outperform
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
31.28 € 		Abst. Kursziel*:
24.66%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
31.01 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.77%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

15:23 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
15:18 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
13.11.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.11.25 Deutsche Bank Buy UBS AG
mehr Analysen
