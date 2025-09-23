TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
7.49CHF
-0.07CHF
-0.93 %
09:37:27
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.09.2025 07:37:52
TUI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 12 auf 12,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg sprach am Dienstagabend von einem beruhigenden Buchungsupdate des Tourismuskonzerns. Das Geschäftsmodell laufe./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 17:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Overweight
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
12.25 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
8.16 €
|
Abst. Kursziel*:
50.20%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
8.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52.67%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TUI AG
|
09:28
|XETRA-Handel MDAX gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
23.09.25
|MDAX aktuell: MDAX liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
23.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
23.09.25
|Wdh: Tui bekommt Nahost-Konflikt zu spüren - Wintersaisonstart positiv (AWP)
|
23.09.25