Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’988 -1.0%  SPI 16’661 -0.9%  Dow 46’293 -0.2%  DAX 23’518 -0.4%  Euro 0.9347 0.0%  EStoxx50 5’453 -0.4%  Gold 3’779 0.4%  Bitcoin 89’177 0.6%  Dollar 0.7926 0.1%  Öl 67.9 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Swisscom-Aktie stabil: Telekomanbieterin will Jobs verlagern
Galderma-Aktie dennoch tiefer: Neue Daten zu Ästhetik-Portfolio für Schönheitskongress angekündigt
Kuiper gegen Starlink: Hat Amazons Satellitenprojekt das Zeug, SpaceX einzuholen?
Julius Bär-Aktie in Rot: Bank soll wohl bei Signa-Pleite Bilanz geschönt haben
Nordex-Aktie unverändert: Auftrag für Turbinen-Lieferung nach Spanien
Suche...
200.- Saxo-Deal

TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505

7.49
CHF
-0.07
CHF
-0.93 %
09:37:27
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2025 07:37:52

TUI Overweight

TUI
7.49 CHF -0.93%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tui von 12 auf 12,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg sprach am Dienstagabend von einem beruhigenden Buchungsupdate des Tourismuskonzerns. Das Geschäftsmodell laufe./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 17:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TUI AG Overweight
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
12.25 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
8.16 € 		Abst. Kursziel*:
50.20%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
8.02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52.67%
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse