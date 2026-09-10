Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’762 -0.3%  SPI 19’435 -0.4%  Dow 52’175 -0.4%  DAX 25’411 -0.7%  Euro 0.9430 0.1%  EStoxx50 6’270 -0.7%  Gold 4’368 -0.8%  Bitcoin 62’496 -1.4%  Dollar 0.8114 0.2%  Öl 104.7 3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Novartis1200526Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nach SpaceX-Muster: Droht Tesla-Aktie vor den KI-IPOs von OpenAI und Anthropic Verkaufsdruck?
Micron-Aktie im Blick: KI-Boom erzwingt Umbau der Konzernführung
Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Energie-Infrastruktur: RWE schlägt Alarm beim Netzschutz in Deutschland - Aktie tiefer
Suche...
Plus500 Depot

Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursverlauf 10.09.2026 12:26:19

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Abschläge

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Abschläge

MDAX-Handel aktuell.

Salzgitter
52.99 CHF -6.25%
Kaufen Verkaufen

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0.23 Prozent leichter bei 32’005.99 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 359.810 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.026 Prozent höher bei 32’086.75 Punkten in den Handel, nach 32’078.48 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 31’916.07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32’089.69 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 1.03 Prozent. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 10.08.2026, bei 32’251.14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, betrug der MDAX-Kurs 31’292.79 Punkte. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 10.09.2025, den Wert von 30’148.88 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.31 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit AUMOVIO (+ 3.36 Prozent auf 38.45 EUR), AUTO1 (+ 2.71 Prozent auf 20.50 EUR), freenet (+ 1.31 Prozent auf 24.80 EUR), RTL (+ 1.27 Prozent auf 31.80 EUR) und Schaeffler (+ 1.22 Prozent auf 7.49 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Bilfinger SE (-3.66 Prozent auf 77.55 EUR), KION GROUP (-2.91 Prozent auf 44.73 EUR), RENK (-2.03 Prozent auf 41.94 EUR), Salzgitter (-1.66 Prozent auf 59.10 EUR) und LANXESS (-1.60 Prozent auf 14.79 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 549’720 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40.881 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.39 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten