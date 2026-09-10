Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Abschläge

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0.23 Prozent leichter bei 32’005.99 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 359.810 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.026 Prozent höher bei 32’086.75 Punkten in den Handel, nach 32’078.48 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 31’916.07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32’089.69 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 1.03 Prozent. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 10.08.2026, bei 32’251.14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, betrug der MDAX-Kurs 31’292.79 Punkte. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 10.09.2025, den Wert von 30’148.88 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.31 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit AUMOVIO (+ 3.36 Prozent auf 38.45 EUR), AUTO1 (+ 2.71 Prozent auf 20.50 EUR), freenet (+ 1.31 Prozent auf 24.80 EUR), RTL (+ 1.27 Prozent auf 31.80 EUR) und Schaeffler (+ 1.22 Prozent auf 7.49 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Bilfinger SE (-3.66 Prozent auf 77.55 EUR), KION GROUP (-2.91 Prozent auf 44.73 EUR), RENK (-2.03 Prozent auf 41.94 EUR), Salzgitter (-1.66 Prozent auf 59.10 EUR) und LANXESS (-1.60 Prozent auf 14.79 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 549’720 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40.881 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.39 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.31 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch