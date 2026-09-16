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TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505

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Frühes Investment 16.09.2026 10:02:28

MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TUI von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in TUI eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

TUI
6.14 CHF -0.41%
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TUI-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 5.59 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1’788.269 TUI-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.09.2026 gerechnet (6.49 EUR), wäre das Investment nun 11’613.02 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16.13 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3.38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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