tonies Aktie 111333150 / LU2333563281
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tonies Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Tonies von 14,50 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das gut vorhersagbare künftige Umsatzwachstum habe beim ersten Kapitalmarkttag des Spielwarenherstellers im Juni im Fokus gestanden, schrieb Gerhard Orgonas am Freitag. Er sieht vor allem noch im US-Markt Luft nach oben und hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) an./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: tonies Buy
|
Unternehmen:
tonies
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
19.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
12.90 €
|
Abst. Kursziel*:
47.29%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
12.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.29%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
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