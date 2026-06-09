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tonies Aktie 111333150 / LU2333563281

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09.06.2026 09:02:11

tonies Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Tonies mit einem Kursziel von 14,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas präsentierte am Montag anlässlich der anstehenden Fußball-WM die derzeitigen "European Mid-Cap All-Stars", zu denen er auch den deutschen Anbieter der Toniebox für Kinder zählt. Tonies seien mit ihrem höchst profitablen und etablierten System der "Sturmführer", schrieb er./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: tonies Buy
Unternehmen:
tonies 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
14.50 €
Rating jetzt:
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Rating update:
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10.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
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