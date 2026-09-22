Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Dienstagmittag steigen

Am Dienstag notiert der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.97 Prozent höher bei 18’397.54 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 91.847 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0.115 Prozent höher bei 18’240.85 Punkten, nach 18’219.97 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18’192.78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18’397.54 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der SDAX bei 18’564.27 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 18’395.47 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 22.09.2025, den Stand von 16’944.87 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6.00 Prozent. 19’325.96 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. 15’733.78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell tonies (+ 3.53 Prozent auf 11.74 EUR), Basler (+ 3.21 Prozent auf 24.15 EUR), Douglas (+ 3.13 Prozent auf 7.26 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3.01 Prozent auf 66.75 EUR) und MBB SE (+ 3.01 Prozent auf 178.00 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen NORMA Group SE (-5.35 Prozent auf 16.64 EUR), PATRIZIA SE (-1.57 Prozent auf 6.91 EUR), OHB SE (-1.46 Prozent auf 175.00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.36 Prozent auf 30.54 EUR) und Medios (-0.78 Prozent auf 10.18 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 368’531 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.220 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch