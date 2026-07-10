Zuversicht in Frankfurt: nachmittags Gewinne im MDAX

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0.23 Prozent höher bei 31’909.16 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 347.028 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.063 Prozent auf 31’857.42 Punkte an der Kurstafel, nach 31’837.35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 32’091.57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 31’804.25 Punkten.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 3.45 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 10.06.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31’292.79 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30’382.28 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, lag der MDAX-Kurs bei 31’649.14 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3.00 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33’547.52 Punkten. 26’803.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Salzgitter (+ 8.02 Prozent auf 51.85 EUR), Sartorius vz (+ 4.11 Prozent auf 242.90 EUR), CTS Eventim (+ 3.73 Prozent auf 55.60 EUR), United Internet (+ 3.73 Prozent auf 23.94 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3.72 Prozent auf 85.00 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Nordex (-5.18 Prozent auf 40.26 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4.60 Prozent auf 80.90 EUR), AIXTRON SE (-3.73 Prozent auf 43.58 EUR), Siltronic (-2.26 Prozent auf 88.80 EUR) und Porsche vz (-2.24 Prozent auf 45.39 EUR).

MDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1’778’616 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 41.437 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 2.73 zu Buche schlagen. Mit 8.63 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch