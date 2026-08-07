Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.08.2026 20:27:13
Tesla Aktie News: Tesla schiebt sich am Freitagabend vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Tesla. Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.
Um 20:26 Uhr sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 327,85 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'599 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 333,70 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 322,10 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 4'981'409 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 23.12.2025 auf bis zu 498,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 34,27 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 297,39 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 9,29 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tesla-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 22.07.2026. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,33 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 28.24 Mrd. USD gegenüber 22.50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,70 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie
BYD-Aktie: BYD legt erneut kräftig zu - Automarkt wächst nur leicht
Sommerkorrektur im S&P 500? Diese Aktien rücken in den Fokus
S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesla von vor 5 Jahren abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!