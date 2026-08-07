Tesla Aktie News: Tesla steigt am Nachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,4 Prozent auf 323,89 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'641 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 328,91 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 322,10 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'590'074 Tesla-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (498,82 USD) erklomm das Papier am 23.12.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,01 Prozent. Bei einem Wert von 297,39 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 22.07.2026 vor. Das EPS lag bei 0,32 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,33 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 28.24 Mrd. USD gegenüber 22.50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,70 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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