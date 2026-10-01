TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900
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01.10.2026 10:02:04
TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TeamViewer-Investment von vor einem Jahr verloren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen TeamViewer-Einstiegs gewesen.
Am 01.10.2025 wurde das TeamViewer-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die TeamViewer-Anteile bei 8.65 EUR. Wer vor 1 Jahr 10’000 EUR in die TeamViewer-Aktie investiert hat, hat nun 1’156.069 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des TeamViewer-Papiers auf 6.15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’109.83 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 28.90 Prozent vermindert.
Der TeamViewer-Wert an der Börse wurde auf 959.39 Mio. Euro beziffert. Der erste Handelstag der TeamViewer-Aktie an der Börse XETRA war der 25.09.2019. Ein TeamViewer-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 26.25 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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