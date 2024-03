HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,10 Euro belassen. Auch im Schlussquartal sei die operative Entwicklung in Polen gut gewesen, und mit einem Umsatz über der Prognose zeige sich die Stärke des dortigen Marktes, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe sich das Deutschlandgeschäft solide entwickelt und der Wert des Portfolios liege im Rahmen der Erwartungen./tav/mis;