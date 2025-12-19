Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
19.12.2025 17:58:30

MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsende im Aufwind

Der MDAX schloss den Freitagshandel im Plus ab.

Zum Handelsende tendierte der MDAX im XETRA-Handel 0.28 Prozent stärker bei 30’367.10 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 349.630 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.017 Prozent auf 30’276.03 Punkte an der Kurstafel, nach 30’281.18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 30’166.10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30’438.19 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der MDAX bereits um 1.17 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, lag der MDAX bei 28’656.56 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 19.09.2025, bei 30’195.88 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 19.12.2024, einen Stand von 25’428.36 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 18.07 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31’754.30 Punkten. Bei 23’135.20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit AUTO1 (+ 4.46 Prozent auf 26.70 EUR), flatexDEGIRO (+ 2.75 Prozent auf 35.84 EUR), Delivery Hero (+ 2.17 Prozent auf 22.10 EUR), Jungheinrich (+ 2.16 Prozent auf 35.00 EUR) und HOCHTIEF (+ 1.81 Prozent auf 337.00 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen PUMA SE (-3.53 Prozent auf 22.42 EUR), TAG Immobilien (-1.66 Prozent auf 13.04 EUR), HelloFresh (-1.36 Prozent auf 5.80 EUR), thyssenkrupp (-1.19 Prozent auf 9.12 EUR) und Lufthansa (-1.06 Prozent auf 8.57 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 5’588’753 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40.922 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

2025 verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16.21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com