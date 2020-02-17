TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
24.00CHF
-2.00CHF
-7.69 %
17.02.2020
SWX
12.11.2025 11:02:49
TAG Immobilien Buy
TAG Immobilien
13.08 CHF 0.41%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TAG Immobilien mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal seien neutral ausgefallen, schrieb Thomas Rothäusler in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf 2026 liege unter seinen Erwartungen./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
